Karaman’da kaza yaptıktan sonra alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Karaman’da kaza yaptıktan sonra alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman’ın Ermenek ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.A. yönetimindeki tır, Mut Ermenek yolunun 45. kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası sürücü M.A, kupa kısmından alev alan tırdan dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Ermenek Belediyesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.