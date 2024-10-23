Karaman’da kantarlar 2024-2025 yılı pancar alımına dualarla başladı.

Pancar alımına başlanması nedeniyle merkez Göztepe kantarında tören düzenlendi. Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, Konya Ereğli Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay, Konya Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Uzer ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve kantara pancarlarını getiren çiftçiler katıldı. Pancar alımına başlamanın hayırlı olması dileği için kesilen hayvan ve edilen duanın ardından ilk pancarlar kantarda tartılarak alımı yapıldı. Kantara ilk pancarlarını getiren çiftçilere Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

“Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun”

Düzenlenen pancar alım töreninin ardından çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli, pancar hasadının çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olması diliyorum” dedi.

Çiftçileri reflektör konusunda da uyararak hasat zamanının başlaması nedeniyle köy yollarında traktör trafiğinin arttığına dikkati çeken Vali Çiçekli, “Bugünlerde çiftçilerimiz hasat nedeniyle traktörleri ve römorklarıyla trafikte olacaklar. Trafik ekiplerimiz devamlı olarak kontrollerini ve uyarılarını yapıyorlar. Ama lütfen reflektör konusunda çiftçilerimiz duyarlı olsunlar. Römorklarında reflektör eksiği olan çiftçilerimiz biran önce tedarik ederek taksınlar“ diye konuştu.

Tören, reflektör bulunmayan römorklara reflektörlerinin takılmasının ardından sona erdi.