Karaman’da Türkiye İş Kurumu’nca (İŞKUR) üniversite öğrencilerinin iş gücüne aktif katılımını amaçlayan "İŞKUR Gençlik" platformu hayata geçiriliyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik protokol yapıldı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Metin Akgül’ün imzasıyla yürürlüğe giren protokol çerçevesinde öğrenciler İŞKUR Gençlik Programlarına başvurularını gerçekleştirebilecek. Gençler eğitim aldığı üniversite kampüslerinde, program kapsamında kendilerini geliştirebileceği çalışmalarda yer alarak hem deneyim kazanacak hem de gelir elde edebilecek. Genç istihdamının artırılması amacıyla açılan platform üzerinden mesleki bilgi ve tecrübe kazandıracak kurs ve programlara da buradan başvuru yapılabilecek. Program kapsamında üniversite öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, İş Ahlakı, Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi, Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim Eğitimi, Finansal Okuryazarlık Eğitimi, İŞKUR’un ve İUP türü olan İŞKUR Gençlik Programının Tanıtımına Yönelik Eğitim, meslek edindirmeye hazırlık eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri verilecek. Ayrıca iş arama becerisinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin yanı sıra katılımcıların özel sektöre geçişini kolaylaştırmak amacıyla Kariyer Planlama ve Girişimcilik Eğitimleri de verilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrencilerin yararlanabileceği program, 24 Şubat’ta başlayacak ve 5 ay sürecek.