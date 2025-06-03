Karaman’da ışıklarda otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AKK 205 plakalı Toyota marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.S.’nin kullandığı 70 EN 537 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki H.S. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.