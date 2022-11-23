Karaman’da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karaman’da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Urgan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 70 AB 574 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile A.O. idaresindeki 70 M 0092 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.