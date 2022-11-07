Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde Karaman’da 4. sınıflara yönelik uygulamaya geçilen proje, antrenörler eşliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde Karaman’da 4. sınıflara yönelik uygulamaya geçilen proje, antrenörler eşliğinde başladı.

Karaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve okulların spor alanlarında yapılacak eğitimlerde çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 50 antrenörün görev yapacağı projede 34 okuldan toplam 3 bin 32 öğrenciye 26 spor dalında eğitimler verilecek. ‘İlkokullarda spor dalı eğitimi’ projesinin Karaman’da 34 okulda uygulanmaya başlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Çocuklarımıza fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda hayata geçilen proje çerçevesinde antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerimize başladık. İlkokulda okuyan her bir öğrencimizin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bizlerde yıl boyunca devam edecek proje çerçevesinde okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimiz ile bir araya geleceğiz. Çalışmalarını yerince inceleyerek gelişimlerini yakından takip edeceğiz. İnşallah bu proje sayesinde yeni yetenekler de keşfedilerek ülke sporuna büyük bir katkı sağlanmış olunacak" dedi.