Karaman’da kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında yapıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonunda yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının Karaman için hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 2024 yılında, mahalli idarelerimizin yatırımları dahil toplam 182 adet proje üzerinde çalışıldığını belirtti. Vali Çiçekli, üzerinde çalışılan projelerden 105’inin 2024 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlandığını, diğer projelerin ise devam ettiğini belirtti. Konuşmasının devamında 182 projenin toplam tutarının 29 milyar 745 milyon 24 bin 356 lira olduğunu belirten Vali Çiçekli, "182 projenin 6’sı bölge müdürlüklerine, 49’u il özel idaresine, 25’i il müdürlüklerine, 38’i belediyelere, 1’i toplu konut idaresine, 2’si üniversiteye ve 6’sı il özel idaresi işbirliğinde KOP idaresine aittir” ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri ve kurum amirleri, 2024 yılı Aralık sonu itibariyle il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgiler verdiler.