Karaman’da 2023 Yılı 1’inci İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman’da 2023 Yılı 1’inci İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları ve köy-mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, 2022 yılında gerçekleştirilen kurum çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, 2023 yılı faaliyetleri görüşüldü. Kamu kurumlarının 2022 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalar ve 2023 yılında planladıkları faaliyetlerin sunumlarıyla başlayan toplantıda; İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından 2022 yılına dair değerlendirmelerde bulunan ve 2023 yılında gerçekleştirilecek çalışmalara değinen Vali Tuncay Akkoyun, toplantıda hazır bulunan belediye başkanlarını, oda başkanlarını ve köy-mahalle muhtarlarını dinleyerek 2022 yatırımları ve 2023’te planlanan projeler hususunda görüşlerini aldı.

Toplantının devamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokoller neticesinde il merkezine yarı olimpik yüzme havuzu, köylere ise 25 adet halı saha yapılacağının belirten Vali Tuncay Akkoyun, gençlik ve spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti. Vali Akkoyun, gençlik ve spor yatırımları ile Karaman’da yetişen sporcuların, yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda şehri ve ülkeyi gururla temsil ettiğini ifade ederek, başarılara yeni başarılar ekleneceğini vurguladı. Daha sonra Vali Tuncay Akkoyun, elma şehri Karaman’ın elma üretimi ve ticaretinde Türkiye’de ilk sıraya yükselmesi için yüksek özveri ile çalışıldığının altını çizdi. Yakın zamanda ihalesi gerçekleştirilecek “Karaman Elma Borsası" projesine dikkat çeken Vali Akkoyun, “Ülkemizde elmanın fiyatı inşallah Karaman’da belirlenecek, Elma şehri Karamanımız, üretimden ticaretine her yönüyle elma için adeta bir başkent olacaktır" dedi.

Toplantıda coğrafi işaret çalışmalarına da değinen Vali Tuncay Akkoyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu gerçekleştirilen Taşkale Halısı’nın coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, hayırlı olmasını temenni etti. Akabinde Karaman turizmi için detaylı çalışmalar yapılacağını kaydetti. Vali Tuncay Akkoyun, toplantının sonunda tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.