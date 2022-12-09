Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ayrancı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki 42 ALA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek D.B. idaresindeki 70 AAG 630 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte her iki otomobilde yolcu olarak bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.