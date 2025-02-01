Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi 494. Sokak üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.B.B. (20) idaresindeki 70 ABL 086 plakalı Opel marka otomobil ile M.E.T. (60) yönetimindeki 70 HC 684 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 70 HC 684 plakalı otomobilde bulunan R.T. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.