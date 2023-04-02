Karaman’da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen halk oyunları il birinciliği yarışmaları izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen okullar arası halk oyunları il birinciliği yarışmaları 5 okul takımının katılımı ile gerçekleşti. Düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda gerçekleştirilen yarışmalara halk yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler kategorilerinde birinci olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda küçükler düzenlemesizde Cumhuriyet Nihat Aslan İlkokulu 75 puanla birinci, yıldızlar düzenlemesizde İbrahimbey Ortaokulu 82.67 puanla birinci, Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 81.67 puanla ikinci oldu. Gençler kategorisinde ise düzenlemesiz dalda Karaman Güzel Sanatlar Lisesi 83 tam puan ile birinci olurken, düzenlemeli dalda Karaman Lisesi 81 il birincisi olan takımlar oldu.

Okul sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışları sonunda kategorilerinde dereceye giren okullar Türkiye şampiyonası grup yarışmalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazandı. Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz ve okul müdürleri tarafından verildi.