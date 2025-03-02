Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.15 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (21) idaresindeki 01 AAB 116 plakalı hafif ticari araçla Mehmet E. (20) yönetimindeki 70 ABU 715 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan 70 ABU 715 plakalı otomobil yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olan Şenol Ö. (23), Fatma B. (86) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.