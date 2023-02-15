Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden Karaman’a gelen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlara yerleştirilmeleri devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden Karaman’a gelen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlara yerleştirilmeleri devam ediyor.

Karaman Valiliği koordinesinde Karaman’a şehirlerarası otobüs ve kendi özel araçlarıyla şuana kadar gelen 3 bin 409 depremzede vatandaş Hamidiye Mahallesi’nde bulunan GSB’ye ait kız ve erkek öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara yerleştirilen depremzede vatandaşların ihtiyaçları ise yapılan yardımlarla karşılanıyor. Karaman’da erkek ve kız olmak üzere toplam 7 bin 500 yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten yetkililer, yurtların yarısının dolduğunu söylediler. Karaman’da yurtlara yerleştirilen ve ev kiralayarak oturan depremzedelerin sayısının 5 bini geçtiği de bildirildi.