Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan GSB spor okulları ve GSB engelsiz spor okulları açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Vali Tuncay Akkoyun’un açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları” ve “Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları” projesinin amaçlarına dikkat çekerek başlayan Vali Akkoyun, proje ile çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmanın amaçlandığını belirtti. Akabinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Spor Okullarında ve Engelsiz Spor Okullarında 64 antrenör ile 26 spor branşında 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimize yönelik yıl boyu eğitim verileceğinin altını çizen Akkoyun, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Tuncay Akkoyun, devletin, gençlere ve çocuklara kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri, yetiştirmeleri, keşfetmeleri ve beceri kazanabilmeleri için birçok imkan sağladığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birçok alanda gençlerimizin ve çocuklarımızın her yönden gelişimleri için her türlü imkân seferber edilmektedir” şeklinde konuştu.

Son yıllarda Türkiye’de ve Karaman’da birçok spor yatırımının hayata geçirildiğine dikkat çeken Akkoyun, “Karaman’ımızda son yıllarda 1 stadyumu, 9 spor salonu, 1 yüzme havuzu, 1 açık portatif yüzme havuzu, 2 tenis kortu, 7 sentetik futbol sahası ki buna 20 tane inşallah bu sene ilave edeceğiz, 2 gençlik merkezi, 1 trap atış poligonu, 1 kayak merkezi, 1 okçuluk salonu ve 2 genç ofis yapılarak hayata geçirilmiş ve gençlerimizin hizmetine sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Vali Tuncay Akkoyun konuşmasının devamında, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayeleri ve destekleriyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Spor Okullarımız da devletimizin gençlerimize sunduğu bu imkanların en bariz göstergelerindendir. Spor okullarımızda, geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız kendilerini geliştirecek, yetiştirecek ve çeşitli spor becerileri kazanacaklardır. Ayrıca gençlerimiz ve çocuklarımız bu okullarda keşfedilmekte, sporcularımızın ulusal ve uluslararası başarılarının temelleri bu spor okullarında atılmaktadır. Bu okullarımızda spor eğitimi alan çocuklarımız ve gençlerimiz, gayretle ve azimle çalışacak, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler ve inşallah şanlı al bayrağımızı gururla dalgalandıracaklardır. Buna yürekten inanıyoruz. Bu duygularla Spor Okullarımızın hayırlı olmasını, gençlerimiz ve çocuklarımız için faydalı olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum. Spor okullarının açılmasında emeği ve katkısı olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere İl Müdürlüğümüze, Spor Kulüplerimize ve Antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Faaliyetler sırasında görev alacak bütün çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Wushu ve halk oyunları gösterileri ile devam eden program plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programa, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve kurum amirleri de katıldı.