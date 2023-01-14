Karaman Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak başlayan karakalem kursu, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Karaman Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak başlayan karakalem kursu, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nin Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortak olarak açtığı karakalem kursuna katılan öğrenciler hem eğitim görüyor hem de günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor. Eğitmen Vedat Murat eşliğinde haftada iki gün verilen eğitimlerde öğrenciler karakalem tekniğinin inceliklerini öğrenirken, öğrendikleri bilgileri yetenekleri sayesinde güzel eserlere dönüştürüyor. Karakalem eğitimlerinin zevkli ve eğlenceli bir şekilde devam ettiğini belirten öğrenciler, ücretsiz olarak verilen eğitimler sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade etti. Hayallerini aldıkları eğitimler ile rahatça kağıda dökebildiklerini ifade eden öğrenciler, ortaya çıkan eserlerin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimlerin Temmuz ayına kadar devam edeceğini belirten Vedat Murat, “Gençlik Merkezimiz bünyesinde hafta sonu verdiğimiz eğitimlerimizden yaklaşık 30 öğrencimiz ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Burada güzel bir aile ortamı var. Öğrencilerimiz çok istekli ve eğitimlerimize de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizler de eğitmenler olarak öğrencilerimizin kendini geliştirmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz eğitimlerimize katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.