Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gençler Arası Kültür ve Sanat” yarışmalarının Karaman il elemeleri tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gençler Arası Kültür ve Sanat” yarışmalarının Karaman il elemeleri tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan, okuyan, düşünen, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirdiği "Gençler Arası Kültür ve Sanat” yarışmalarının Karaman il elemeleri ses, bilgi, tiyatro ve şiir okuma kategorilerinde düzenlenen yarışmaların ardından sona erdi.

Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde birinci olan gruplar ve gençler, Şubat ayının ikinci haftası Konya’da yapılacak bölge finallerinde Karaman’ı temsil edecek. Yarışmalar sonunda dereceye giren gençleri ve ekipleri tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gençlerimizin geleneksel sanata sahip çıkan, okuyan, düşünen, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirdiği "Gençler Arası Kültür ve Sanat” yarışmalarının Karaman il elemelerini tamamlamış bulunuyoruz. Bir birinden renkli geçen yarışmalarda gençlerimiz yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken ortaya koydukları performansla bizleri hem güldürdüler hem de duygu dolu anlar yaşattılar. Gençlerimizi böyle güzel bir projenin içerisinde yer aldıkları için tekrar tebrik ediyor, dereceye giren gençlerimize Konya’da düzenlenecek bölge finallerinde başarılar diliyorum” dedi.