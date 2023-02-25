Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kazımkarabekir Paşa Mahalle Genç Ofis, gençlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kazımkarabekir Paşa Mahalle Genç Ofis, gençlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

7 gün 24 saat açık olan Genç Ofis’te gençler sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı bulurken, ücretsiz açılan kurslardan da faydalanarak kendilerini geliştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Karaman ziyaretinde açılışını yaptığı Genç Ofis’in ayrıca gençlerin çeşitli sanatla ilgili aktivitelere, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımların da artırılması planlanıyor. Verilen hizmetten memnun olduklarını belirten gençler, rahat bir ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını ve ücretsiz açılan kurslardan faydalandıklarını belirterek, böyle bir tesisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Bu ülkenin umudunun gençler olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Bizler gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve hayallerine destek olmak hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Hizmete giren Genç Ofis’imize gençlerimizin ilgisi ise bizleri mutlu ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm imkanlarımız ile gençlerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.