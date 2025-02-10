Karaman’da doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle baygınlık geçiren 3’ü bayan 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerinde bulunan bir mayalı ve börekçi dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mayalı ve börekçi dükkanında iş yeri sahibi H.E. ve Z.B., Ü.S., H.K. isimli çalışanları baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası iş yerindeki şahıslar zehirlenme şüphesiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgi edinildi. Şahısların doğalgazdan dolayı zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.