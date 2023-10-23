Karaman’da ‘Filistin Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Filistin’de yaşananların anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Karaman Sivil Toplum Platformu (STK), İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulmün ardından Karaman’da 20-27 Ekim tarihlerini Filistin haftası ilan etti. Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Parkı’nda İsrail’in saldırıları ve yapılan zulmü gösteren fotoğraflar sergilendi. Fotoğraf sergisini gezen vatandaş, İsrail’in Gazze’de yaptığı bombalı saldırıları ve şiddeti gösteren fotoğrafları tek tek dikkatlice inceledi. Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ise açılışı yapılan fotoğraf sergisinin ardından Filistin halkı için dua etti. Fotoğraf sergisinin 27 Ekim’e kadar açık kalacağı öğrenildi.