Karaman’ın Ermenek ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın Ermenek ilçesinden Mersin’in Mut ilçesine gitmekte olan İ.A., yönetimindeki 01 BD 169 plakalı elma yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan M.A. ve H.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.