Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın elma bahçesine takla atarak devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köy yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılbasan köyünden şehir merkezi istikametine gelmekte olan B.M. yönetimindeki 33 LU 662 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp elma bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından ters dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.