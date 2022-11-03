Karaman’da dün öğleden beri kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki adam, kardeşine ait elma bahçesinde üzerindeki elbiseleri yanık vaziyette ölü olarak bulundu.

Karaman’da dün öğleden beri kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki adam, kardeşine ait elma bahçesinde üzerindeki elbiseleri yanık vaziyette ölü olarak bulundu.

Olay, Fatih Mahallesinde bulunan elma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Halil Kocaer, dün öğle saatlerinde İmaret Mahallesinde bulunan ikametinden bisikletiyle ayrıldı. Kocaer’in akşam eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Halil Kocaer’i bulabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kameralarından yaşlı adamın gittiği güzergahları takip etti. Kocaer’in bisikletiyle en son Fatih Mahallesinde bulunan erkek kardeşinin elma bahçesine doğru gittiğini belirlendi. Aile yakınları ile birlikte elma bahçesinde arama yapan polis ekipleri, Halil Kocaer’in bahçesindeki kiraz ağacının altında üzerindeki elbiseler yanmış halde cansız bedenine ulaştı. Kocaer’in ölüm haberini alarak bahçeye gelen diğer yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra polis ekipleri bahçe etrafında çevre güvenliği aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Halil Kocaer’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Kocaer’in elma bahçesinin sahibi olan erkek kardeşi ile uzun süredir küs olduğu ve konuşmadıkları ileri sürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.