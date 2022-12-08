Karaman’da düzenlenen ’Silindir’ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Karaman’da düzenlenen ’Silindir’ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Karaman’ın da aralarında bulunduğu 50 ilde 502 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı ‘Silindir’ kod adlı operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), ekipleri de sabaha karşı önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen Y.Y., A.M.,İ.K., B.M., A.İ.A ve Y.D., isimli şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y., A.M.,İ.K. ve B.M çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme Y.D’ye ev hapsi verirken, A.İ.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 24 tabanca, 5 adet tüfek, 243 adet mermi, 64 adet kartuş, 40 adet uyuşturucu hap ile 30 gram esrar ele geçirildiği bildirilmişti.