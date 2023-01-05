Karaman’da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman’da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları son gün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda 30 okul takımından 90 sporcu il birinciliği için mücadele etti. Bir birinden çekişmeli ve heyecan dolu geçen müsabakalar sonunda küçük kızlarda Mevlana Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü, Mümine Hatun Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde Mümine Hatun Ortaokulu birinci, 100. Yıl Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü, Bifa Ortaokulu dördüncü oldu. Karma takımda ise Esentepe Ortaokulu birinci, 100. Yıl Ortaokulu ikinci, Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Mümine Hatun Ortaokulu dördüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde il birincisi olan takımlar düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise düzenlenen törenle verildi.