Karaman’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Karaman’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Zafer Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda yıldızlar kategorisinde düzenlenen ve 5 gün boyunca devam eden turnuvada sporcular Zafer Kupasını alabilmek için ter döktü. 100 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada ise sporseverler sporcuları biran olsun yalnız bırakmadı. Tezahüratlarıyla sporculara destek veren sporseverler, her maç sonunda takımları tribünlere çağırarak alkışlar eşliğinde soyunma odalarına gönderdi. Baştan sona heyecan dolu geçen müsabakalar sonunda ise Masterlar takımı şampiyon olurken, ikinci Özel İdare Spor, üçüncü Bir Sekiz Gençlik Spor, dördüncü Yıldız Gençlik, beşinci Gençlik Spor takımı oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.