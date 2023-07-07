Karaman’da sönmeden duvar dibine bırakılan soba kovası evin çatısını yaktı. Alevler evi sarmadan itfaiye tarafından söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Yangın, merkeze bağlı Çatak köyünde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, V.K’ya ait evin çatısında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler evi sarmadan söndürüldü. Yangında evin çatısında kısmi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre yangının söndürülmeden duvar dibine bırakılan soba kovasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi.