Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünce Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 250 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünce Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 250 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürü Gültekin Aksan, keklik salım töreni öncesi Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Aksan, Kaymakam Eroğlu’na Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahalarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten sonra Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve Kaymakam Fatih Eroğlu beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Elif Baltacıoğlu ve Karaman Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 2022 yılı için Karaman’a tahsis edilen kınalı kekliklerden 250 adedini ilçesindeki ağaçlandırma sahalarına saldı.