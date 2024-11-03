Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Taşkale köyünde düzenlenen “Destek AFAD gönüllü buluşması” etkinliğinde AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Etkinliğe katılan 52 destek AFAD gönüllüsü ile birlikte dart ve okçuluk gibi etkinliklere katılan Vali Çiçekli, gönüllülere AFAD çantası hediye ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. AFAD İl Müdürü Şerife Han, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Perkergin’in de katıldığı programda konuşan Vali Çiçekli, AFAD gönüllülüğünün, temel gönüllüler, destek AFAD gönüllüleri ve uzman gönüllüler olarak üç kategoride yapılandığını söyledi. Bu ayrımın afet anında hızlı ve etkin müdahale için önemini vurgulayan Çiçekli, “Karaman’da toplam 395 destek AFAD gönüllüsü ve 4 bin 970 temel AFAD gönüllüsünün olduğunu belirtti.

Afet durumlarında gönüllü desteğinin kritik bir rol oynadığını da ifade eden Çiçekli, “Ülkemizde geçmiş afetlerde gönüllülerin katkısının çok değerli olduğunu biliyoruz. Karaman’da da gönüllü sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman’da afet hazırlıkları açısından kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği içinde güçlü bir afet müdahale kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.