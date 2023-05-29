Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Karaman’a gelen depremzede vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından moral gezisi düzenlendi.

Piri Reis ve Karaman Yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşların katıldığı gezi programda kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı. Yurt personellerinin eşlik ettiği gezi programında depremzedeler ilk olarak Karaman Kalesine gitti. Karaman Kalesini gezen depremzedelere yetkililer tarafından bilgi verildi. Daha sonra Karaman Müzesi, Aktekke Camii, Yunus Emre Camii ve Tartan Konağını gezen depremzedeler, keyifli vakit geçirdi. Düzenlenen gezi programıyla kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı bulduklarını belirten depremzedeler, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde depremzedelere yönelik düzenlenen moral gezileri ilerleyen tarihlerde düzenlenecek programlarla devam edecek.