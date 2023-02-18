Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, depremde öğrencilerin eğitimine devam edeceği Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokul ve Ortaokulu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Masası’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, depremde öğrencilerin eğitimine devam edeceği Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokul ve Ortaokulu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Masası’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Karaman’a gelen depremzede vatandaşların öğrencileri için Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Çalışkan depremzede öğrencilerin eğitim öğretiminin devam edeceği Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Mehmet Çalışkan, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Karaman da depremin olduğu ilk andan itibaren bu seferberliğe ortak oldu. Çalışmalar kapsamında, Karaman’a gelen depremzede öğrencilerimiz için GSB Karaman Yurtlarında danışma masası oluşturularak gönüllü öğretmenlerimiz tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerimizin kayıtları yapılıyor” dedi.

Depremzede öğrencilerin gideceği okullar belirlendi

Depremzede öğrenciler için belirlenen okullar hakkında konuşan Çalışkan, “E-devlet uygulaması ile e- okul sistemi üzerinden alınan kayıtlarla anasınıfı öğrencileri Temizel - Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında oluşturulan anasınıflarında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokul ve Ortaokulunda, lise öğrencileri ise daha önce kayıtlı oldukları okul türüne göre liselerde eğitim öğretimlerine devam edecekler. Böylelikle depremzede öğrencilerin gidecekleri okullar ve ücretsiz yemek, taşıma hizmeti ile ilgili çalışmalar tamamlanarak 20 Şubatta öğrenciler eğitim öğretime başlayacak ”diye konuştu.

Öğrencilerin ders araç gereçlerinin ve kırtasiye ihtiyaçlarının da bir hayırsever tarafından karşılandığını dile getiren İl Müdürü Mehmet Çalışkan, “Necip bir milletin evlatları olarak bizler her zorlukta dünyada emsaline az rastlanacak bir dayanışma örneği göstererek yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle 250 öğrencimizin okul çantasını ve kırtasiye malzemelerini temin ettik. Okullarımızın açılmasıyla öğrencilerimizin kitaplarıyla birlikte kırtasiye malzemelerini ve çantalarını alacaklar.” diyerek sözlerini tamamlandı.