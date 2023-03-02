Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi depremzede çocuklar için ‘Mutluluğa Bir Oyuncak da Sen Ver’ kampanyasını başlattı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi depremzede çocuklar için ‘Mutluluğa Bir Oyuncak da Sen Ver’ kampanyasını başlattı.

Depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan kampanyada toplanan oyuncaklar, gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından GSB Karaman Yurtlarında misafir edilen ve Karaman’a gelen depremzede çocuklara dağıtılacak.

“Kampanyamıza destek bekliyoruz”

Başlattıkları kampanya hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen, Karaman Gençlik Merkezi olarak deprem bölgesinden gelen küçük kardeşlerimizin yüzlerinde bir parçada biz mutluluk oluşturabilir miyiz diye bu kampanyayı başlattık. Başlatmış olduğumuz kampanyamızın adı ‘mutluluğa bir oyuncakta sen ver’. Şu an kampanyamız devam ediyor. Alanımızda gördüğünüz gibi oyuncaklarımız gelmeye başladı. Ama şuan için tabi ki yetersiz. Bütün Karaman halkından bu çalışmaya destek vermelerini bekliyoruz. Bir nebzede olsun bu kadar acının içerisinde o küçük kardeşlerimizi sevindirmek istiyoruz. Karaman Gençlik Merkezi olarak ta bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Toplanan oyuncakları sadece KYK yurtlarımızda kalan çocuklarımız için değil, Karaman genelinde evlere yerleştirilen, evlerde olan çocuklarımıza da bu oyuncaklardan vermek istiyoruz. Şu an sayı yetersiz ama ben inanıyorum ki yardımsever Karaman halkının destekleriyle bütün çocuklarımıza birer oyuncak verecek, biz o oyuncakları toplayacağız inşallah“ diye konuştu.