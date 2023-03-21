Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, deprem bölgesinden Karaman’a gelen depremzede çocuklar ile oyunlar oynayarak, güzel zaman geçirmeleri için çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Karaman’a gelen depremzede vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilerek, ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Gençlik Merkezi ve Ermenek Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerde depremzede ailelerin çocuklarına her açıdan destek olarak, depremden etkilenen çocuklara yönelik destek faaliyetlerini de artırdı. Özellikle depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla sinema geceleri, kukla ve palyaço gösterileri, uçurtma şenliği, doğum günü organizasyonu ve boyama gibi faaliyetler düzenlenerek, afetin çocuklar üzerinde meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olunuyor. Son olarak Karaman Gençlik Merkezi’nde depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikte gençlik merkezi çalışanları ve gönüllü gençler depremzede çocuklar ile bir araya gelerek bir birinden renkli kitap ayracı tasarladılar. Dolu dolu geçen etkinliğin ardından bir birinden farklı kitap ayracı tasarlayan depremzede çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Düzenlenen etkinliklerden dolayı mutlu olduklarını belirten depremzede çocuklar, gün boyu kendileri ile vakit geçiren gençlik merkezi çalışanları, gönüllü abi ve ablalarına teşekkür ederek, hazırladıkları kitap ayraçlarından bazılarını gönüllü abla ve abilerine hediye etti.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler her hafta hazırlanan programlar eşliğinde devam edecek.