Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ile birlikte, Cumhuriyet’in asırlık çınarları 103 yaşındaki Emine Kocaoğlu ve 101 yaşındaki Ahmet Yanık’ı evlerinde ziyaret etti.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ile birlikte Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle asırlık çınarlar Emine Kocaoğlu ve Ahmet Yanık’ı evlerinde ziyaret etti. Emine teyze ile Ahmet amcanın, Vali Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim’in kendilerini ziyaret ederek, ellerini öpmelerinden dolayı oldukça mutlu oldukları görüldü. Vali Sarıibrahim ve eşi, ilk olarak Larende Mahallesi’nde oğlunun evinde kalan 103 yaşındaki Emine Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

“Allah’ım kimselere kıtlığı göstermesin, bizler çok çektik”

6 oğlundan 4’ünü toprağa veren ve 22 torunu olan Emine Kocaoğlu, ziyarette Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim’e eskiden yaşadıkları zorlukları anlattı. 100 yaşını geçtiğini ifade eden Emine Kocaoğlu, "Allah’ım kimselere kıtlığı göstermesin. Biz gördük ve çok çektik. Benim emmi 4 yıl askerlik yaptı. O zaman bir şey yok, para yok, çocuklar açlıktan bağrışır. Şimdi ne var, 2 ayda askerden geliyorlar" dedi.

“Allah’ım devletimize zeval vermesin”

Vali Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim, daha sonra 101 yaşındaki Ahmet Yanık’ı Kirişçi Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Sık sık Vali Sarıibrahim’in elini tutarak yüzünü okşayan Ahmet Yanık’ın mutluluğu yüzüne yansıdı. "Allah’ım devletimize zeval vermesin" diyen Ahmet Yanık, "Ben askerden geldiğimde ayağımda giyecek ayakkabım yoktu. Para yoktu, imkan yoktu. Şimdi her şeyimiz var, Türkiye benim" dedi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ise, "Allah dualarınızı ve sizleri başımızdan eksik etmesin. Bizler sizlerin emrinizdeyiz. Ne isterseniz başımızın üstünde" diye konuştu.