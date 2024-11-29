Karaman’da öğrencilere yönelik çok yönlü eğitim atölyeleri, düzenlenen törenle açıldı.

İbrahim Bey İlkokulunda 21. yüzyıl becerilerine uygun bir şekilde tasarlanan ve öğrencilerin sanat, spor, akademik ve kültürel alanlarda gelişimini destekleyen çok yönlü atölyelerin açılışı yapıldı. Açılışa Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Metin Yiğit, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Zihni Oğuz Şimşek ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

“Çocuklarımız, bu atölyelerde tasarlamanın, üretmenin ve başarının hazzını yaşayacaklar”

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, çocukları yeteneklerini geliştirerek, gelecek yüzyıla hazırlamak için bu tür alanların kritik önem taşıdığını vurguladı. Çalışkan, “Bugün burada çocuklarımızın geleceğine yapılan bir yatırımın gururunu yaşıyoruz. İbrahim Bey İlkokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedeflerini hayata geçiren örnek bir okul olma yolunda önemli bir adım attı” dedi.

"Bu atölyeler sadece bilgi aktarımının ötesine geçerek beceriye dayalı, aktif öğrenmeyi destekleyen bir eğitim anlayışının ürünleridir" diyen İl Müdürü Çalışkan, “Çocuklarımız, bu atölyelerde tasarlamanın, üretmenin ve başarının hazzını yaşayacaklar. Onların başarıları, yarınlarımızın aydınlık olması için en büyük güvencemizdir. Çocuklarımızı yeteneklerine uygun şekilde yetiştirerek, bireysel potansiyellerini açığa çıkarmak hepimizin ortak hedefi olmalı” diye konuştu.

Açılışın ardından davetliler, öğrencilerin atölyelerde yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.