Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Karaman’a gelerek yurtlarda konaklayan çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin ilki KMÜ Eğitim Fakültesinde Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlköğretim düzeyinde 20 öğrencinin katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Münir Oktay çocuklarla bir süre sohbet etti. Çeşitli akıl ve zeka oyunlarının oynandığı etkinlikte öğrencilere ayrıca kodlama ve eğitici konuşan robotla blok tabanlı programlama eğitimleri verildi.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cihat Abdioğlu, “Çocuk Üniversitesi olarak depremden etkilenen çocuklarımıza yönelik olarak bu hafta farklı etkinlikler düzenledik. Önümüzdeki haftalarda da müze gezisi, kodlama, bateri ve müzik eğitimleri ile devam edeceğiz. Üniversite olarak çocuklarımıza elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.