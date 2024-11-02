Karaman’da baraj ve göletler bir bir kuruyor. Yeşildere ve Kurtderesi Barajı’ndan sonra Yollarbaşı Göleti de kuruma noktasına geldi.

Türkiye’de kuraklığın en çok hissedildiği şehirlerden birisi olan Karaman’da Yeşildere ve Kurtderesi Barajı’ndan sonra Yollarbaşı Göleti de kuruma noktasına geldi. Tarımsal amaçlı kullanılan gölette yok denecek kadar az su kalırken, gölet içerisinde de küçük adacıklar oluştu.

"Karaman için 2025 yılı zor geçecek"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 2025 yılının hem içme suyunda hem de tarımsal sulamada Karaman için zor bir yıl olacağını söyledi. Suyu bitme noktasına gelen Yollarbaşı Göleti’nde incelemelerde bulunan Bayram, "Karaman bir tarım şehridir. Tarım da su ile yapılır. Bulunduğumuz Yollarbaşı Göleti’nde şu an için az bir su kalmış durumdadır. Bu göletimiz yaklaşık 2 bin 600 dekar bir araziyi suluyordu. Karaman geneline baktığımız da ise sadece Gödet Barajı’nda su kaldı” dedi.

Karaman ve Konya Ovası’nın Türkiye’yi besleyen ovaların başında geldiğini de ifade eden Bayram, “Bu yıl planlı üretime geçildi. Karaman için 2025 yılı hem içme suyunda hem de tarımsal sulamada zor geçecek. Bu yıl bile bazı bölgelerde sulamayla ilgili sıkıntılar yaşandı. Şu anda Karaman’da içme suyuyla ilgili de sıkıntılar var. Artık vurulan kuyulardan su çıkmıyor. Bazı kuyulardansa tuzlu çıkmaya başladı. Karaman ve Konya Ovası’nın geleceği için biran önce devam eden projelerin tamamlanarak dış havzalardan suyun gelmesi gerekiyor” diye konuştu.