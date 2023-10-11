Karaman’da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Topçu (28) yönetimindeki 16 BCF 356 plakalı motosiklet, alt geçitte seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Topçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı incelemenin ardından motosiklet otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.