Karaman’da bir günlük askerliklerini tamamlayarak terhis belgelerini alan 21 engelli, kendileri için düzenlenen eğlence programında gönüllerince eğlendiler.

Ermenek ilçesinde bulunan Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde kalan 21 engelli, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle bir günlük askerlik görevlerini yerine getirerek terhis belgelerini aldı. Terhis belgelerini aldıktan sonra ilçeye dönen engelliler için kaldıkları Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde eğlence programı düzenlendi. Askerliklerini yapmanın sevincini ve gururunu taşıyan engelliler, kendileri için düzenlenen eğlence programında gönüllerince sahnede oynayarak eğlendiler. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Salonu’nda yapılan eğlenceye engellilerin eğitmenleri de katıldı.

Eğlence programının sonunda açıklamada bulunan Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Müdürü Ahmet Şimşek, “Bir gün de olsa İl Jandarma Komutanlığında askerlik yapan engelli bireylerimize, askerlik dönüşü kurumumuzda sivil toplum kuruluşları, kamu-kurum ve kuruluşları ile birlikte askerden dönüş, hoş geldin partisi yaptık. Doya doya eğlendiler. Gözlerindeki ışıltı, eğlenceleri, yaşayışları ve varoluşları, biz de buradayız demeleri çok güzeldi. Kendilerinin her şeyden önce bir birey olduklarını, kendilerinin başkaları tarafından sevildiğinin, kendilerinin bir başkaları tarafından düşünüldüğünün mutluluğunu yaşadılar. Bakıma muhtaç bireylere değer veren sivil toplum kuruluşlarına, emniyet müdürümüze, il jandarma komutanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.