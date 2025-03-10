Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 3-9 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 5 bin 822 kişi sorgulanırken, 10 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 10 kişiden 6’sı tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 3 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 67 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 36 kişiye para cezası yazıldı. 58 araç trafikten men edilirken, 5 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği, 3 adet kesici ve delici alet, 14 gram metamfetamin, 111 gram bonzai, 38 adet sentetik ecza, 6 bin adet dolu makaron, 1 adet el dedektörü ele geçirildi.

Malatya’da 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Malatya’da 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA