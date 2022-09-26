Karaman Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen antika pazarı vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Karaman Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen antika pazarı vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Karaman Belediyesinin öncülüğünde Çarşamba Pazarı’nda kurulan antika pazarında yakın tarihe ait malzemeler sergilendi. Antika tutkunu vatandaşlar ise açılan pazara yoğun ilgi gösterdi. Yakın tarihe ait binlerce eserin sergilendiği antika pazarını baştan sona gezen antika tutkunları geçmişten günümüze uzanan tarihi bir yolculuk yaşadı. Karaman’da ilki düzenlenen pazara 81 ilden yaklaşık 200 antikacı katılarak hem ürünlerini sergiledi hem de satışa sundu.