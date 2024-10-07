Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Karaman’da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayıp Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sonlanan kortej yürüyüşü, il protokolü, sporcular ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler, kortej yürüyüşünün sonlandığı kent meydanında amatör spor branşların tanıtımı ile ilgili yapılan gösteriler ile devam etti. Sporcuların yapmış oldukları gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Amatör sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin sporla daha fazla iç içe olması bizim en önemli hedeflerimizden biri. Amatör Spor Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerle gençlerimize sporu sevdirmek ve onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için buradayız. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadığımız bu haftada, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Karaman’da coşkulu bir şekilde başlayan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 7-11 Ekim tarihleri arasında farklı spor branşlarında düzenlenecek müsabakalarla devam edecek.