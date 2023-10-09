Karaman’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri Vali Hakkı Teke Ormanı’nda yapılan yürüyüş ile başladı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ile Türkiye’de topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amacıyla düzenlen Amatör Spor Haftası yürüyüşüne katıldı. Vali Hakkı Teke Ormanı’nda 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte kurum amirleri ve sporcular da yer aldı. Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından farklı spor dallarında branş tanıtımı yapıldı. 09-15 Ekim 2023 tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası hafta boyunca çeşitli spor branşlarında düzenlenecek etkinlerle devam edecektir.