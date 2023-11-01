Karaman’da kupa kısmından alev alan kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlaya mısır yüklemek için girdiği öğrenilen R.K. yönetimindeki 31 Z 5717 plakalı kamyon, bir anda kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan kamyon söndürüldü. Yangında kamyonun kupa kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının elektrik kablolarının şase yapmasından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.