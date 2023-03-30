Karaman’da aile görüntüsü vererek bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Kurtderesi ve Yazılı köylerindeki bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda şahısların aynı aileden Ş.Y., İ.Y., K.Y. ve M.Y. olduğu, hırsızlık yapacakları yerlere aile görünümü ile gittiklerinden şüphe çekmeyerek olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine hırsızlık şüphelileri, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanırken, çalıntı malzemeler de zanlıların evinin deposunda elde geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.