Karaman’da "35. Ahilik Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Karaman’da "35. Ahilik Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen törende, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Pekoğlu ve Ticaret İl Müdürü Adem Özcan birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’a "Ahi Dostu" kaftanı, ilin ahisi olarak seçilen Halil Uyar ile diğer meslek gruplarının temsilcilerine "Ahilik" kaftanları giydirildi.

Burada bir konuşma yapan Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Pekoğlu, “Yıllar evvel Anadolu’ya gelen atalarımız, köylerde, kasabalarda ve şehirlerde çarşılar kurdular. Bu çarşılar istihdama ve üretime imkan sağladığı gibi, üretilenin de satılmasını kolaylaştırıyordu. Ahilik teşkilatı tarafından alışverişin doğru ve ahlaklı yapılması adına koyulan kurallar, iktisadi ve toplumsal koşulların olumlu yönde düzene girmesini sağlamıştır. Ahiler, bu kurallar çerçevesinde ürettikleriyle tarihten bu yana halkın yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Ahiler, var oldukları her dönemde adalet ölçüsünün ve birliğimizin manevi emniyet duvarları olmuşlardır. Türk ve İslam kültürünün yaşandığı devletlerde, yöneticilerle Ahilerin birlikte hareket ettikleri takdirde toplumsal huzuru sağladıkları ve korudukları görülmüştür. Bu başarı, aynı kültürü taşıyan devletlere de ilham kaynağı olduğundan, Ahilerin teşkilatlanmasında ve faaliyetlerinde kolaylıklar sağlanmıştır. Doğrulukla iç içe geçmiş olan Ahiliğin, bu toprakların vatanlaşmasında da elbette çok büyük katkısı vardır. Geleneklerini Ahi Evran’dan, duasını Hacı Bektaş Veli’den alan Ahiler, böylesi manevi bir mirası yüreklerinde taşıyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Günümüz esnaf ve sanatkarının yardımseverliği, misafirperverliği ve cömertliği bu kültürün halen varlığına işarettir. Kadim geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan esnaflarımız, yüzlerce yıllık tarihinde olduğu gibi, yoksullara ve düşkünlere yardım için elini, misafir ve yolda kalmışlar için kapısını, açları doyurmak için de sofrasını sürekli açık tutmuştur. Bu itibarla, esnaf ve sanatkarımız toplum için çok derin anlamlar ihtiva etmektedir" şeklinde konuştu.

Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın yaptıkları konuşmanın ardından kürsüye gelen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da, köklü bir geleneğe sahip olan esnaf ve sanatkarlarımız, tarih boyunca işi ile ahlakı birleştirmiş, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş erdemli bir duruş sergilemiştir” dedi.

Vali Akkoyun, “Ahilik teşkilatı, eşref-i mahlukat olan insanı merkezine alarak, halka hizmeti hakka hizmet olarak görmüştür. Ahiler, ’Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini kapını alnını açık tut. Eş, iş ve aşına özen göster’ düsturuyla sosyal hayata da şekil vermiştir, önderlik etmiştir. Ahilik öğretilerinin, geçmişte olduğu gibi günümüz iktisat dünyasının da sıkıntılarına derman olmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye muktedir olduğu da hepimizin malumudur. Tarihi, fetihler ve zaferlerle dolu kutlu ecdadımız, asıl zaferlerini gönülleri fethederek kazanmış, cenk meydanlarında şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla kazanılan zaferler, sulh zamanında ahilerin gayretleriyle kalıcı hale getirilmiştir. Nitekim coğrafyamızın ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi bakımdan düzenli ve mamur bir yer haline geldiği rahatlıkla ifade edilebilir. Bugün bizlere düşen görev, mâziden atiye geçerli olan ahilik değerlerimizi sürekli zihnimizde tutmak, hayatımıza uygulamaktır. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması, esnaf ve sanatkârlarımızın çalışkanlığına ve gayretine bağlıdır. Bu hususta alın teriyle çalışan esnaf ve sanatkarlarımızı geleceğimizin teminatı olarak addediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra parktan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar Ahi yürüyüşü düzenlendi. Buradaki törende İlin Ahisi Uyar’a ve diğer meslek gruplarındaki temsilcilere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Törenlere Vali Akkoyun’un yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.