Karaman’da aralarında kadınların da bulunduğu acil tıp teknisyenleri ile paramedik personele ambulans sürüş güvenliği eğitimi verildi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan acil tıp teknisyenleri ile paramedik personele eğitmenlerce ambulans sürüş güvenliği eğitimi verildi. Urgan Mahallesi’nde bulunan Karaman Belediyesine ait Maket Hava Aracı Pisti’nde gerçekleşen ve 4 gün süren eğitimin sonunda sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerler ambulans kullanma yetkisine sahip oldu.

“14 kursiyerimizden ikisi kadın”

Karaman İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Fikret Tezcan, Karaman İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak Karaman’daki etkin ve verimli sağlık hizmetinin sunulması amacıyla sağlık personeline yönelik ambulans sürüş güvenliği eğitimi verdiklerini belirterek, “Toplamda 14 kursiyerimiz var ve bunlardan 2’si kadın. Kursumuz dört günden oluşmaktadır. Birinci gün teorik eğitimde genel trafik bilgileri, ambulans özellikleri gibi konular ele alınmaktadır. Pratik bölümde ise güvenli sürüş teknikleri uygulanmaktadır. Çeşitli etaplarda başarılı olan personelimiz sertifikalarını almaktadır. Bu tür eğitimler, tekrarlayan aralıklarla hasta ve personel güvenliğini artırarak hizmet kalitesini yükseltmektedir. Bu vesileyle kursiyerlerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Eğitimi, sahada aktif çalışan sağlık personelimiz olan ATT ve paramediklerimize vermekteyiz. Eğitimde başarılı olanların ihtiyaç halinde sürücülük yapabilmeleri amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler ise, gerektiğinde acil tıp teknisyenleri ile paramedik personelin de direksiyona geçerek ambulansı kullanabilecek olmalarının önemli olduğunu söyledi. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.