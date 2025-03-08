Karaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

Karaman’da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kutlama programı gerçekleştirildi. Programın kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Kadınlar tarafından yapılan resimlerin bulunduğu serginin gezilmesi ile başlayan program, katılımcıların kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri tarafından açılan stantları gezmesi ile devam etti. Türk Sanat Müziği Koro ekibinin müzik dinletisi ile program sona erdi. Programa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Milletvekili Osman Sağlam, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve kurum amirleri katıldı.