Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimler Fakültesi tarafından ’7. Öğretim Teknolojileri Sergisi’ açıldı.

KMÜ Taha Akgül Spor Salonunda açılan sergiye Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, il ve üniversite protokolü, üniversite personeli ile öğrenciler katıldı. Spor Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri dersi çerçevesinde becerilerini kullanarak hazırladıkları 14 özgün eser katılımcıların beğenisine sunuldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan edildi.

’7. Öğretim Teknolojileri Sergisi’nde yer alan tüm eserlerin öğrencilerin el emeği göz nuru olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Veysel Temel, “Öğrencilerimiz, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak için farklı materyallerden kendilerine özgü eserlerini tasarladırlar. Genç öğretmen adaylarımız imkânsızlıklar içerisinde neler yapabileceklerini göstermek istediler. Sergimizin düzenlenmesinde destek olan tüm yöneticilerimize, eserlerin mimarı genç öğretmen adaylarımıza ve sergiye katılan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni fikirler oluşturarak eserlerini ortaya koyan gençlerle bir araya gelen Rektör Gavgalı, etkinlik alanlarını tek tek ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.