Karaman’da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine denk gelmesi nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk anıtına kutlama komitesinin çelenk koymasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.