Karaman’da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 50 bin öğrenci, karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu. Kale İlkokulunda eğitim gören öğrenciler karnelerini Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin elinden aldı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Çiçekli, karne dağıtımında öğrencilerle bir süre sohbet etti. Tatili her yönden verimli geçirmeleri için öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Çiçekli, tatil süresince mümkün olduğu kadar televizyon ve bilgisayar karşısında az zaman geçirerek, kitap okumanın ve açık havada oyunlar ile eğlenceli vakit geçirmenin önemini vurguladı. Karne dağıtım törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Saygılı ile daire müdürleri de katıldı.